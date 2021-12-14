Про хворобу акторки повідомило її агентство Artist Company. Виявилося, що онкологію в зірки виявили під час регулярної перевірки оформлення.
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У якому стані Пак Со Дам
30-річній дівчині вже провели операцію, зараз їй знадобиться деякий час на відновлення здоров'я. Більше деталей щодо подальшого лікування невідомо.
Через операцію акторка пропустить рекламні заходи, що заплановані в рамках презентації її нового фільму-бойовика Пак Де-Мін Special Cargo. У цьому фільмі дівчина грає водійку-кур'єра, має чудову репутацію серед клієнтів. Однак одного разу їй дістається незвичайна доставка.
Також наразі невідомо, що буде зі зйомками наступного фільму Пак Со Дам – "Привид".
Що відомо про Пак Со Дам
- Народилася 8 вересня 1991 року.
- Мрія стати акторкою була зі шкільних років.
- Після численних ролей в короткометражних фільмах Пак вдалося привернути до себе увагу режисерів.
- У 2018 році Пак зіграла в фільмі "Паразити", де виконала одну з головних ролей. Саме ця стрічка принесла їй найбільшу популярність.
- Також серед робіт акторки є такі фільмі: "Зниклі дівчата", "Червоний місяць", "Блискучий розум" та інші.
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