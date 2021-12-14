Про хворобу акторки повідомило її агентство Artist Company. Виявилося, що онкологію в зірки виявили під час регулярної перевірки оформлення.

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У якому стані Пак Со Дам

30-річній дівчині вже провели операцію, зараз їй знадобиться деякий час на відновлення здоров'я. Більше деталей щодо подальшого лікування невідомо.

Через операцію акторка пропустить рекламні заходи, що заплановані в рамках презентації її нового фільму-бойовика Пак Де-Мін Special Cargo. У цьому фільмі дівчина грає водійку-кур'єра, має чудову репутацію серед клієнтів. Однак одного разу їй дістається незвичайна доставка.

Також наразі невідомо, що буде зі зйомками наступного фільму Пак Со Дам – "Привид".

Що відомо про Пак Со Дам

Народилася 8 вересня 1991 року.

Мрія стати акторкою була зі шкільних років.

Після численних ролей в короткометражних фільмах Пак вдалося привернути до себе увагу режисерів.

У 2018 році Пак зіграла в фільмі "Паразити", де виконала одну з головних ролей. Саме ця стрічка принесла їй найбільшу популярність.

Також серед робіт акторки є такі фільмі: "Зниклі дівчата", "Червоний місяць", "Блискучий розум" та інші.

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