О болезни актрисы сообщило ее агентство Artist Company. Оказалось, что онкологию у звезды обнаружили во время регулярной проверки оформления.

Читайте также Заподозрили онкологию, – Валерий Харчишин рассказал об операции

В каком состоянии Пак Со Дам

30-летней девушке уже провели операцию, сейчас ей понадобится некоторое время на восстановление здоровья.

Из-за операции актриса пропустит рекламные мероприятия, запланированные в рамках презентации ее нового фильма-боевика Пак Де-Мин Special Cargo. В этом фильме Девушка играет водительницу-курьера, имеет замечательную репутацию среди клиентов. Однако однажды ей достается необычная доставка.

Также пока неизвестно, что будет со съемками следующего фильма Пак Со Дам – "Призрак".

Что известно о Пак Со Дам

Родилась 8 сентября 1991 года.

Мечта стать актрисой была со школьных лет.

После многочисленных ролей в короткометражных фильмах Пак удалось привлечь к себе внимание режиссеров.

В 2018 году Пак сыграла в фильме "Паразиты", где исполнила одну из главных ролей. Именно эта лента принесла ей наибольшую популярность.

Также среди работ актрисы есть такие фильме: "Пропавшие девушки", "Красная Луна", "Блестящий ум" и другие.

Данные собраны на основе Википедии