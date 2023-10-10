Не тільки Наталі Портман та Нетта Барзілай: хто зі світових зірок родом з Ізраїлю
Події в Ізраїлі сколихнули весь світ. У країні досі триває війна із бойовиками організації ХАМАС. Світові зірки підтримують Ізраїль та висловлюють занепокоєння. Переживають за свою країну і відомі ізраїльтяни, які стали популярними за кордоном.
24 Канал вирішив нагадати, хто зі світових артистів та акторів народився в Ізраїлі. Раніше українські зірки емоційно відреагували на вторгнення бойовиків з ХАМАС.
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Наталі Портман
Її справжнє ім’я Наталі Гершлаг. Талановита акторка народилася в Єрусалимі, проте у юності переїхала до США.
Наталі Портман / Фото з її інстаграму
Наталі Портман вже відреагувала на війну в Ізраїлі. Акторка в інстаграмі підтримала народ рідної країни.
Моє серце розбите через людей в Ізраїлі. Діти, жінки й люди літнього віку вбиті та викрадені з їхніх домівок. Мені страшно через такі варварські дії і моє серце бʼється з любов'ю та молитвами за родини, які постраждали,
– написала вона.
Ґаль Ґадот
Майбутня зірка народилася в місті Петах-Тіква, а росла в місті Рош-га-Аїн. Ізраїльська актриса та модель стала відомою завдяки ролям у фільмах "Форсаж", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка" тощо.
Ґаль Ґадот / Фото з її інстаграму
Ґадот теж висловилася про ситуацію в Ізраїлі. Ще 7 жовтня вона закликала робити благодійні внески на підтримку Ізраїлю.
Моє серце болить. Молюся за всіх, хто страждає… Я підтримую Ізраїль, ви теж повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти,
– написала вона.
Томер Капоне
Майбутній актор народився у місті Холон (Ізраїль), а дитинство провів у Рішон-ле-Ціоні.
Цікаво, що Томер навіть служив у Цахалі (армія Ізраїлю), де отримав звання командира взводної десантної групи. Він брав участь у виведенні ізраїльських військ із Гази. Демобілізувавшись, Капоне у 26 років вступив до акторської школи.
Томер Капоне / Фото з його інстаграму
Актор відреагував на події в Ізраїлі. Він заявив, що терористи з ХАМАС мають заплатити за вторгнення.
Ми повинні бути на сторожі й захищати себе…Сьогодні ми стоїмо разом і надаємо всю необхідну підтримку Ізраїлю, щоб захистити й знищити зло,
– писав він у соцмережах.
Нетта Барзілай
Дівчина народилася в самому центрі Ізраїлю, в невеликому містечку Год-га-Шарон. Після коледжу майбутня зірка служила в армії Ізраїлю. У 2018 році ізраїльська співачка привезла перемогу своїй країні з Євробачення.
Зараз зірка перебуває в Ізраїлі та активно допомагає людям у війні. Зокрема, вона показувала кадри, як збирає харчі для ізраїльтян.
Нетта Барзілай у Ізраїлі / Скриншот з її інстаграму
Ліор Раз
Актор і сценарист отримав велику популярність за роль Дорона Кавільйо в серіалі "Фауда". Він народився в Маалі-Адумімі – ізраїльському поселенні за сім кілометрів від Єрусалиму.
Там же Ліор провів своє дитинство. Після закінчення школи Раз проходив службу в армії оборони Ізраїлю та став членом спецпідрозділу "Дувдеван".
Ліор Раз / Фото з його інстаграму
Актор підтримує Ізраїль у війні. Він долучився як волонтер і допомагав рятувати родини з обстріляних територій.
Я вирушив на південь, щоб приєднатися до сотень хоробрих добровольців, "братів по зброї", щоб допомогти населенню на півдні Ізраїлю. Нас відправили в обстріляне місто Сдерот, щоб вивезти дві родини,
– ділився Ліор.
Бар Рафаелі
Відома модель народилася в місті Год-га-Шарон в Ізраїлі. Її мати теж колишня успішна ізраїльська модель. Цікаво, що Бар визнали найсексуальнішою жінкою світу у 2012 році за версією журналу Maxim.
Бар Рафаелі / Фото з її інстаграму
Аєлет Зурер
Майбутня зірка народилася в Тель-Авіві. Акторській майстерності Аєлет навчалася в Нью-Йорку, але у 1991 року повернулася до Ізраїлю. Зараз Зурер з сім'єю живе в Каліфорнії.
Аєлет Зурер / Фото з її інстаграму
Акторка висловилася про події в Ізраїлі. Вона розповіла, що сотні терористів з ХАМАС прорвалися до країни з метою вбивства та викрадення ізраїльтян.
"Сумний день для Ізраїлю. Моє серце і молитви за благополуччя невинно викрадених. жертви та їхні родини", – писала вона 7 жовтня.
Орі Феффер
Актор став відомим за своєю роллю детектива Голана Коена в американському телесеріалі «Копай» 2015 року, який знімали в Єрусалимі.
Орі Феффер / Фото з його інстаграму
Феффер висловив підтримку Ізраїлю та написав у соцмережі кілька дописів про події в країні.
Еден Алене
Народилася вона в Єрусалимі. У 2018 році дівчина вступила на службу в ЦАХАЛ, Еден брала участь у військовому оркестрі.
Два роки тому ізраїльська співачка представляла свою країну на Євробаченні, де посіла 17 місце. Але вже через рік Алене оголосила, що хоче завершити музичну кар'єру.
Алон Лівне
Відомий ізраїльський модельєр завоював серця світових зірок. Він одягає Бейонсе, Леді Гагу, Періс Хілтон, Кім Кардаш'ян та інших знаменитостей.
37-річний дизайнер вважається одним із найвідоміших у світі. Він вже встиг попрацювати у Тель-Авіві та Нью-Йорку. Зараз його діяльність сконцентрована переважно в Ізраїлі.
Алон Лівне / Фото з відкритих джерел
Міхаель Бен-Давід
Ізраїльський співак народився у 1996 році в Україні, але в дитинстві його сім'я емігрувала до Ізраїлю. Його мама – уродженка Києва, тож він має рідних у столиці.
У 2022 році Міхаель обраний представником Ізраїлю на конкурсі після того, як він переміг у четвертому сезоні X Factor Israel.
Міхаель Бен-Давід / Фото з його інстаграму
Бен-Давід у соцмережах висловився про війну в Ізраїлі, підтримавши свій народ. Цікаво, що після 24 лютого 2022 Міхаель засудив російську агресію проти України.