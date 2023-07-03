Актори, що зіграли одні з головних ролей у серіалі "Гра престолів", повідомили радісну новину. Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками вдруге.

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Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками

Представник подружжя повідомив про те, що у них народилась друга дитина. Стало відомо і її стать – в акторів народилась дівчинка.

Вони дуже раді, що в їхній сім'ї з'явилася маленька дівчинка,

– розповів представник зіркової пари.

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі вже виховують сина. Наразі пара не розсекретила його імені.

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Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі познайомилися на зйомках серіалу "Гра престолів" у 2011 році. У вересні 2017 року стало відомо, що Кіт та Роуз заручилися. Закохані зробили офіційну заяву в британській газеті The Times. Вже через рік вони влаштували атмосферне весілля у Великій Британії.

У вересні 2020 року Роуз Леслі дала інтерв'ю та знялась у фотосесії видання Make Magazine, де показала вагітний животик та поділилася, що чекає на народження первістка. Вже в лютому наступного року подружжя побачили разом з малюком.

Кіт Гарінгтон розповідав, як почувається у ролі батька: "Я думаю, що найбільше мене дивує в батьківстві те, що ви тепер єдине ціле, ви троє, і вам потрібно знайти абсолютно нову динаміку. Я щодня бачу, як він росте і змінюється. Це дійсно чудово".