Актеры, сыгравшие одни из главных ролей в сериале "Игра престолов", сообщили радостную новость. Кит Гаррингтон и Роуз Лесли стали вторыми родителями.

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Кит Гаррингтон и Роуз Лесли стали родителями

Представитель супругов сообщил о том, что у них родился второй ребенок. Стало известно и ее пол – у актеров родилась девочка.

Они очень рады, что в их семье появилась маленькая девочка,

– рассказал представитель звездной пары.

Кит Гаррингтон и Роуз Лесли уже воспитывают сына. Пока пара не рассекретила его имени.

Что известно о браке звезд "Игры престола"

Кит Гаррингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала "Игра престолов" в 2011 году. В сентябре 2017 стало известно, что Кит и Роуз обручились. Влюбленные сделали официальное заявление в британской газете The Times. Уже через год они устроили атмосферную свадьбу в Великобритании.

В сентябре 2020 года Роуз Лесли дала интервью и снялась в фотосессии издания Make Magazine, где показала беременный живот и поделилась, что ждет рождения первенца. В феврале следующего года супруги увидели вместе с малышом.

Кит Гаррингтон рассказывал, как чувствует себя в роли отца: "Я думаю, что больше всего меня удивляет в отцовстве то, что вы теперь единое целое, вы трое, и вам нужно найти совершенно новую динамику. Я каждый день вижу, как он растет и меняется. Это действительно здорово".