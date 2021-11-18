Зірки фільму "Людина-павук" Том Голланд і Зендея заінтригували зізнанням про стосунки

Одна з найулюбленіших кінопар всесвіту Marvel, схоже, справді зустрічається. Том Голланд і Зендея, які разом взяли участь у фільмі "Людина-павук: Повернення додому", розповіли журналістам про свої почуття.

Першим про роман вирішив розповісти Том Голланд в інтерв'ю. Хлопець завжди намагався приховувати особисте життя поза увагою камер.

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Одним із недоліків нашої професії є той факт, що конфіденційність більше не під нашим контролем, і момент, який відбувається між двома людьми, які дуже люблять один одного, тепер ділиться з цілим світом,

– зазначив Том Голланд.

Проте особисте життя з журналістами він не став обговорювати: "Я надто поважаю її, щоб говорити... Це не моя історія. Це наша історія. І ми говоритимемо про це, коли будемо готові говорити про це разом", – прокоментував актор стосунки із Зендеєю.

25-річна Зендея теж не залишилась осторонь коментарів.

"Це було досить дивно і заплутано. Я думаю, що любити когось – це сакральне та особисте, і ми хотіли б насолоджуватися цим лише удвох", – заявила дівчина.



Том Голланд і Зендея на зйомках "Людини-павука" / Фото з інстаграму актора

Що відомо про особисте життя Тома та Зендеї