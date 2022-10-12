Через рік після розлучення: зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вагітна первістком
Джерело:Кейлі Куоко
Американська акторка Кейлі Куоко вперше вагітна. Читайте, чи повідомила вже зірка стать майбутньої дитини.
Американська акторка, яка зіграла у популярному серіалі "Теорія великого вибуху" дівчину Пенні, повідомила радісну новину. Кейлі Куоко вагітна первістком.
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Кейлі Куоко вперше вагітна
Знаменитість опублікувала щасливі фото разом зі своїм бойфрендом. Вона показала перші кадри з животиком, тестом на вагітність та тортом.
Вочевидь, пара вже дізналась стать дитини. Начинка торта рожевого кольору – значить у Кейлі народиться дівчинка.
Крихітка Пелфрі з'явиться 2023 року. Я на сьомому небі від щастя... Я люблю тебе, Томе Пелфрі,
– написала Кейлі Куоко під фото.
Кейлі Куоко вагітна / Фото з інстаграму акторки
Особисте життя Кейлі Куоко
- Акторка у 2013 вийшла заміж за тенісиста Райана Світінга. Однак їхній шлюб протривав лише три роки.
- Наступного року після розлучення Кейлі Куоко заручилась з актором Карлом Куком. У 2018 році пара одружилась. Втім, у вересні 2021 вони повідомили про розлучення.
- Новий обранець зірки – Том Пелфрі, також американський актор. Про його стосунки з колегою стало відомо в березні цього року.