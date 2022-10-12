Через рік після розлучення: зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вагітна первістком

Американська акторка Кейлі Куоко вперше вагітна. Читайте, чи повідомила вже зірка стать майбутньої дитини.

Американська акторка, яка зіграла у популярному серіалі "Теорія великого вибуху" дівчину Пенні, повідомила радісну новину. Кейлі Куоко вагітна первістком.

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Кейлі Куоко вперше вагітна

Знаменитість опублікувала щасливі фото разом зі своїм бойфрендом. Вона показала перші кадри з животиком, тестом на вагітність та тортом.

Вочевидь, пара вже дізналась стать дитини. Начинка торта рожевого кольору – значить у Кейлі народиться дівчинка.

Крихітка Пелфрі з'явиться 2023 року. Я на сьомому небі від щастя... Я люблю тебе, Томе Пелфрі,

– написала Кейлі Куоко під фото.

Кейлі Куоко вагітна / Фото з інстаграму акторки

Особисте життя Кейлі Куоко