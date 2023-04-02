Американська акторка Кейлі Куоко, відома за серіалами "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", стала мамою вперше. 37-річна знаменитість народила дівчинку 30 березня.

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Кейлі Куоко стала мамою

Акторка опублікувала перші фото з полового, де показала новонароджену донечку. Кейлі Куоко розсекретила її ім'я – дівчинку звати Матильда Кармін Річі Пелфрі.

Ми надзвичайно щасливі та вдячні за це маленьке диво! Дякуємо лікарям, медсестрам, родині та друзям, які надзвичайно допомагали нам протягом останніх кількох днів. Ми неймовірно потішені. Томе, не думала, що зможу закохатися в тебе ще більше, але я це зробила,

– зізналась зірка.

Том Пелфрі також зворушливо прокоментував народження доньки. "Моє серце сповнене любові та вдячності за це диво… Матильда Кармін Річі Пелфрі. Навіки вдячний за силу та хоробрість моїй другій половинці та найкращому другові Кейлі. Ти неймовірна".

Кейлі Куоко та Том Пелфрі стали батьками / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, Кейлі Куоко двічі перебувала у шлюбі, але не мала дітей у жодному з них. У березні 2022 року акторка зізналась про стосунки з Томом Пелфрі.

Після кількох місяців романтичних взаємин Кейлі Куоко завагітніла. Ще під час вагітності зірка розсекретила, що стане мамою дівчинки. На честь первістка артистка влаштувала гучне свято.