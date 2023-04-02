Американская актриса Кейли Куоко, известная по сериалам "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница", стала мамой впервые. 37-летняя знаменитость родила девочку 30 марта.

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Кейли Куоко стала мамой

Актриса опубликовала первые фото из полового, где показала новорожденную дочь. Кейли Куоко рассекретила ее имя – девочку зовут Матильда Кармин Ричи Пелфри.

Мы очень счастливы и благодарны за это маленькое чудо! Спасибо врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые очень помогали нам в течение последних нескольких дней. Мы невероятно порадованы. Том, не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я это сделала,

– призналась звезда.

Том Пелфри также трогательно прокомментировал рождение дочери. "Мое сердце исполнено любви и благодарности за это чудо… Матильда Кармин Ричи Пелфри. Навеки благодарен за силу и храбрость моей второй половинке и лучшему другу Кейли. Ты невероятная".

Кейли Куоко и Том Пелфри стали родителями / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, Кейли Куоко дважды состояла в браке, но не имела детей ни в одном из них. В марте 2022 года актриса призналась об отношениях с Томом Пелфри.

После нескольких месяцев романтических отношений Кейли Куоко забеременела. Еще во время беременности звезда рассекретила, что станет матерью девочки. В честь первенца артистка устроила громкий праздник.