Зірка "Сватів" візьме участь у відкритому кастингу "Танців з зірками": чим ще здивує 10 випуск
Джерело:інстаграм "Танців з зірками"
Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки ролі Жені у п'ятому та шостому сезону серіалу "Свати", виступить у 10 випуску "Танців з зірками". Також організатори повідомили про тему вечора і хто стане ведучою балкону.
Якщо минулого тижня у відкритому кастингу на наступний сезон "Танців з зірками" взяли участь Михайло Заливако та Анна Богдан, то в 10 випуску на паркет вийде Кошмал з танцівником Олександром Прохоровим. Глядачі давно в коментарях інстаграму писали, що хочуть її бачити учасницею, тому творці шоу вирішили дати їй таку можливість.
Не пропустіть Михайло Заливако та Анна Богдан станцювали в образі наречених на "Танцях з зірками": відео
Зазначимо, що, окрім акторської роботи, 27-річна Анна ще є танцівницею. З раннього дитинства вона займається танцями – спочатку була балериною, пізніше зайнялася бальними танцями, потім заглибилася в спортивний жанр. Тому вона має всі шанси завоювати любов глядачів.
Анна Кошмал візьме участь в кастингу "Танців з зірками" / Фото з інстаграму акторки
Тема вечору і зіркова ведуча
Десятий випуск "Танців з зірками" буде присвячений темі сім'ї. У неділю 5 пар учасників виконають по два танці, один із яких станцюють зі своїми рідними. Ймовірно, на паркет вийде танцівниця та дружина Костянтина Войтенка – Валентина, з якою у чоловіка зараз складнощі у шлюбі. Також фанати очікують, що Артур Логай станцює зі своєю дружиною Євгенією.
Цікаво Інтерв'ю з учасником "Танців" Артуром Логаєм: "Я не вмію здаватися, не хочу і не буду"
Щодо зіркової ведучої балкону, то нею стане Маша Єфросиніна, яка не вперше вестиме ефір у новому сезоні. Фанати написали в коментарях, що хочуть бачити її як головну ведучу шоу разом з Горбуновим, але знайшлись і ті, які не задоволені тим, що вона вкотре прийматиме зірок на балконі.
Маша Єфросиніна стане зірковою ведучою балкону / Фото з інстаграму шоу
Які пари залишились в проєкті "Танці з зірками":
- Олександра Заріцька і Юрій Мєшков;
- Артур Логай та Анна Кареліна;
- Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук;
- Ольга Харлан та Дмитро Жук;
- KADNAY та Аліна Лі.