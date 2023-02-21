Дарія Рибак вперше показала обличчя первістка: як зірка назвала малюка

Акторка Дарія Рибак, яка відома за серіалами "Свати", "100 тисяч хвилин разом", показала обличчя первістка. Також вона назвала його ім'я.

Українська акторка Дарія Рибак рівно місяць тому вперше стала мамою. Тоді вона не показала обличчя малюка, але зробила це сьогодні.

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Дарія Рибак показала первістка

Актриса вперше опублікувала фото первістка, на якому показала його маленьке обличчя. Дарія розсекретила, що назвала малюка незвичайним іменем Тео. Можливо, це зменшена форма імені Теодор.

Тео – наша любов,

– написала Рибак під кадром.



Син Дарії Рибак / Фото з інстаграму акторки

У коментарях під дописом акторку та її сина засипають вітаннями та першими компліментами.

"Який красивий. Дуже на вас схожий";

"Я закохана. Коли вже його обійму";

"Досконалість";

"Янголятко чарівне. Нехай буде здоровим і щасливим";

"Такий милий";

"Який красунчик, цукерочка".

Дарія Рибак стала мамою

Українська акторка, зірка серіалів "Папік", "Свати", "100 тисяч хвилин разом", повідомила про вагітність у жовтні. Вже 21 січня 2023 року Дарія Рибак вперше стала мамою, про що зізналась за кілька днів.

Актриса не розсекречує свого коханого й батька дитини. Відомо лиш те, що він теж працює у сфері кіно, а познайомилась пара познайомилася на зйомках серіалу "100 тисяч хвилин разом".

Дарія Рибак через війну народжувала за кордоном, у Румунії. Ведення вагітності, скринінги, УЗД й самі пологи обійшлись їй безплатно, бо акторка перебувала у державному пологовому.