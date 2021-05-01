Після 8 років стосунків: зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" розлучився з коханою

Американський актор і зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Джейсон Сігел порвав із коханою Алексіс Мікстер. Відносини зіркової пари тривали близько 8 років. Зараз актори залишаються друзями.
Про це повідомила акторка Алексіс Мікстер на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що була вимушена залишитися друзями з Джейсоном Сігелом.
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Алексіс Мікстер розповіла про розставання з Сігелом
30-річна акторка оприлюднила світлину з ексбойфрендом. Вона поділилась, що 8-річні стосунки із зіркою серіалу "Як я зустрів вашу маму" були незабутніми.
Це фотографія двох найкращих друзів. Ми з цим хлопцем так багато пережили разом. Ми змінили одне одного на глибинному рівні. Все на краще. Я ніколи раніше не проводила так багато часу з іншою людиною, не росла разом з кимось іншим, чи не сміялася і не плакала так багато, як з ним,
– написала Алексіс.
Мікстер додала, що для неї доволі дивно оголошувати про кінець стосунків, адже дружба з Джейсоном досі триває. Вона не назвала причину розставання, але зауважила, що час змінив їхні почуття: "Але зміни трапляються, і ми досить давно ухвалили рішення дозволити нашим стосункам вирости з того, якими були, в те, чим вони стали зараз", – підсумувала акторка.
Зірка додала, що невимовно вдячна своєму партнерові й всесвіту за те, що зустрілась з Джейсоном Сігелом. Поки що зірка відомого серіалу не висловився про цю новину.
Стосунки Алексіс Мікстер та Джейсона Сігела
- Актори закрутили роман у 2013 році.
- Вони довго не афішували свої стосунки та тримали їх у секреті. Але у 2016 році пара разом з'явилась на благодійному вечорі.
- Зіркова пара приховувала особисте життя, тому більше деталей про їхні стосунки невідомо.