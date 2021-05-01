Об этом сообщила актриса Алексис Микстер на личной странице в инстаграме. Она отметила, что была вынуждена остаться друзьями с Джейсоном Сигелом.

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Алексис Микстер рассказала о расставании с Сигелом

30-летняя актриса обнародовала фотографию с экс-бойфрендом. Она поделилась, что 8-летние отношения со звездой сериала "Как я встретил вашу маму" были незабываемыми.

Это фотография двух лучших друзей. Мы с этим парнем так много пережили вместе. Мы изменили друг друга на глубинном уровне. Все к лучшему. Я никогда раньше не проводила так много времени с другим человеком, не росла вместе с кем-то другим, не смеялась и не плакала так много, как с ним,

– написала Алексис.

Микстер добавила, что для нее довольно странно объявлять о конце отношений, ведь дружба с Джейсоном до сих пор продолжается. Она не назвала причину расставания, но заметила, что время изменило их чувства: "Но изменения происходят, и мы довольно давно приняли решение разрешить нашим отношениям вырасти из того, какими были, в то, чем они стали сейчас", – подытожила актриса.

Звезда добавила, что несказанно благодарна своему партнеру и вселенной за то, что встретилась с Джейсоном Сигелом. Пока звезда известного сериала не высказался об этой новости.

Отношения Алексис Микстер и Джейсона Сигела