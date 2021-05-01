Об этом сообщила актриса Алексис Микстер на личной странице в инстаграме. Она отметила, что была вынуждена остаться друзьями с Джейсоном Сигелом.
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Алексис Микстер рассказала о расставании с Сигелом
30-летняя актриса обнародовала фотографию с экс-бойфрендом. Она поделилась, что 8-летние отношения со звездой сериала "Как я встретил вашу маму" были незабываемыми.
Это фотография двух лучших друзей. Мы с этим парнем так много пережили вместе. Мы изменили друг друга на глубинном уровне. Все к лучшему. Я никогда раньше не проводила так много времени с другим человеком, не росла вместе с кем-то другим, не смеялась и не плакала так много, как с ним,
– написала Алексис.
Микстер добавила, что для нее довольно странно объявлять о конце отношений, ведь дружба с Джейсоном до сих пор продолжается. Она не назвала причину расставания, но заметила, что время изменило их чувства: "Но изменения происходят, и мы довольно давно приняли решение разрешить нашим отношениям вырасти из того, какими были, в то, чем они стали сейчас", – подытожила актриса.
Звезда добавила, что несказанно благодарна своему партнеру и вселенной за то, что встретилась с Джейсоном Сигелом. Пока звезда известного сериала не высказался об этой новости.
Отношения Алексис Микстер и Джейсона Сигела
- Актеры закрутили роман в 2013 году.
- Они долго не афишировали свои отношения и держали их в секрете. Но в 2016 году пара вместе появилась на благотворительном вечере.
- Звездная пара скрывала личную жизнь, поэтому больше деталей об их отношениях неизвестно.