Акторка прославилась у мережі та кінематографі завдяки ролі Моніки Газамбіде (псевдо Стокгольм) у серіалі "Паперовий будинок". Кінострічка сервісу Netflix стала однією з найпопулярніших минулими роками, тому Естер отримала чимало славу.

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Наприкінці 2021 року у своєму інстаграмі зірка продемонструвала оголений круглий живіт, фотографуючись у студії зі своїми улюбленцями. Хто стане батьком майбутнього малюка – невідомо, адже Асабо ретельно приховує своє особисте життя. На знімках вона одягнула білу бавовняну сорочку, сірі джинси та широкий бюстгальтер.

Естер Асабо подякувала усім шанувальникам за любов та підтримку, а також за попередній рік, що перевернув її життя "з ніг на голову".



Вагітна Естер Асабо / Фото з інстаграму зірки



Вагітна Естер Асабо з улюбленцем / Фото з інстаграму зірки



Щаслива Естер Асабо / Фото з інстаграму зірки



Вагітна Естер Асабо / Фото з інстаграму зірки



Вагітна Естер Асабо / Фото з інстаграму зірки



Вагітна Естер Асабо / Фото з інстаграму зірки