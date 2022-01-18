Актриса прославилась в сети и кинематографе благодаря роли Моники Гастамбиде (псевдо Стокгольм) в сериале "Бумажный дом". Кинолента сервиса Netflix стала одной из самых популярных в прошлые годы, поэтому Эстер получила немалую славу.

Интересно "Бумажный дом" побил рейтинги просмотров на Netflix в 5 странах

В конце 2021 года в своем инстаграме звезда продемонстрировала обнаженный круглый живот, фотографируясь в студии со своими любимцами. Кто станет отцом будущего малыша – неизвестно, ведь Асебо тщательно скрывает свою личную жизнь. На снимках она надела белую хлопчатобумажную рубашку, серые джинсы и широкий бюстгальтер.

Эстер Асебо поблагодарила всех поклонников за любовь и поддержку, а также за предыдущий год, перевернувший ее жизнь "с ног на голову".



Беременная Эстер Асебо / Фото из инстаграма звезды



Беременная Эстер Асебо с любимцем / Фото из инстаграма звезды



Счастливая Эстер Асебо / Фото из инстаграма звезды



Беременная Эстер Асебо / Фото из инстаграма звезды



Беременная Эстер Асебо / Фото из инстаграма звезды



Беременная Эстер Асебо / Фото из инстаграма звезды