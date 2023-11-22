Учасниця багатьох гумористичних проєктів, акторка і сценаристка Аліна Блажкевич вперше стане мамою. Про це вона розповіла на своїй сторінці.

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Аліна Блажкевич стане мамою

Гумористка не ділилась деталями про вагітність. Вона лиш натякнула, що на перших місяцях переживала токсикоз.

Всім привіт, хто давно не бачив мене наживо. В мене маленькі новини. Я "при надії". При надії, що скоро наша сім'я стане трошки більшою та шумнішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи,

– поділилась Аліна Блажкевич.

Акторка також показала фото з округлим животиком. Вона позувала у чорній кофтинці та спідниці у горошок.



Аліна Блажкевич / Фото з інстаграму Аліни Блажкевич

Що відомо про особисте життя Аліни Блажкевич

Аліна Блажкевич перебуває у шлюбі з Романом Блажкевичем уже 3 роки. Пара познайомилась на "Лізі сміху": акторка грала у команді "Тріо різні", а Роман у "Де Рішельє".

У липні 2019 Роман зробив пропозицію Аліні, коли знімався Літній кубок шоу в Одесі. Через рік вони зіграли весілля.