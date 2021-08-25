Зірка "Карткового будинку" Робін Райт подякувала Зеленським за гостину в Україні

25 серпня 2021 , 17:55
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Джерело:

24 канал

Американська акторка Робін Райт стала гостею першого у світі саміту перших леді та джентльменів напередодні Дня Незалежності. Візит зірки світового масштабу став несподіванкою для усіх україців. 55-річна акторка публічно подякувавала президентському подружжю за запрошення в Україну.

Своїми враженнями від заходу у Києві зірка поділилась по поверненню у США. Зірка серіалу "Картковий будинок" опублікувала в мережі вдячний допис. 

До слова Зірка "Карткового будинку" Робін Райт прилетіла до України на саміт перших леді

Пишаюсь, що стала частиною саміту перших леді та джентльменів у Києві. Щиро дякую Олені та Володимиру Зеленським,
– написала Робін Райт.

Володарка Золотого глобусу та номінантка Еммі також опублікувала кілька промовистих фото з подружжям Зеленських.


Володимир Зеленський та Робін Райт / Фото з інстаграму акторки


Олена Зеленська з Робін Райт / Фото з інстаграму акторки


Робін Райт на саміті перших леді та джентльменів у Києві / Фото з інстаграму акторки

У коментарях українці дякують Робін Райт за візит в Україну і запрошують ще навідатись у гості:

  • "Дякуємо, Робін!";
  • "Ласкаво просимо в Україну!";
  • "Любимо тебе";
  • "Вдячні";
  • "Схоже, що була чудова подія!"

Коли ще Робін Райт була в Україні

До слова, Робін Райт вже вдруге побувала в Україні. Перший візит відбувся у 2019 році, коли вона стала спеціальною гостею Форуму Європейської Ялтинської стратегії YES 2019.


Робін Райт на форумі у 2019 році / Фото "Телекритика"

Автор: Уляна Журба