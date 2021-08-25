Зірка "Карткового будинку" Робін Райт подякувала Зеленським за гостину в Україні
Джерело:24 канал
Американська акторка Робін Райт стала гостею першого у світі саміту перших леді та джентльменів напередодні Дня Незалежності. Візит зірки світового масштабу став несподіванкою для усіх україців. 55-річна акторка публічно подякувавала президентському подружжю за запрошення в Україну.
Своїми враженнями від заходу у Києві зірка поділилась по поверненню у США. Зірка серіалу "Картковий будинок" опублікувала в мережі вдячний допис.
До слова Зірка "Карткового будинку" Робін Райт прилетіла до України на саміт перших леді
Пишаюсь, що стала частиною саміту перших леді та джентльменів у Києві. Щиро дякую Олені та Володимиру Зеленським,
– написала Робін Райт.
Володарка Золотого глобусу та номінантка Еммі також опублікувала кілька промовистих фото з подружжям Зеленських.
Володимир Зеленський та Робін Райт / Фото з інстаграму акторки
Олена Зеленська з Робін Райт / Фото з інстаграму акторки
Робін Райт на саміті перших леді та джентльменів у Києві / Фото з інстаграму акторки
У коментарях українці дякують Робін Райт за візит в Україну і запрошують ще навідатись у гості:
- "Дякуємо, Робін!";
- "Ласкаво просимо в Україну!";
- "Любимо тебе";
- "Вдячні";
- "Схоже, що була чудова подія!"
Коли ще Робін Райт була в Україні
До слова, Робін Райт вже вдруге побувала в Україні. Перший візит відбувся у 2019 році, коли вона стала спеціальною гостею Форуму Європейської Ялтинської стратегії YES 2019.
Робін Райт на форумі у 2019 році / Фото "Телекритика"