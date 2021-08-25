Своими впечатлениями от мероприятия в Киеве звезда поделилась по возвращению в США. Звезда сериала "Карточный домик" опубликовала в сети сообщение благодарности.

К слову Звезда "Карточного домика" Робин Райт прилетела в Украину на саммит первых леди

Горжусь, что стала частью саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Спасибо Елене и Владимиру Зеленским,

– написала Робин Райт.

Обладательница Золотого глобуса и номинантка Эмми также опубликовала несколько красноречивых фото с четой Зеленских.



Владимир Зеленский и Робин Райт / Фото с инстаграма актрисы



Елена Зеленская с Робин Райт / Фото с инстаграма актрисы



Робин Райт на саммите первых леди и джентльменов в Киеве / Фото с инстаграма актрисы

В комментариях украинцы благодарят Робин Райт за визит в Украину и приглашают еще наведаться в гости:

"Спасибо, Робин!";

"Добро пожаловать в Украину!";

"Любим тебя";

"Благодарны";

"Похоже, что было замечательное событие!"

Когда еще Робин Райт была в Украине

К слову, Робин Райт уже второй раз побывала в Украине. Первый визит состоялся в 2019 году, когда она стала специальной гостьей Форума Европейской Ялтинской стратегии YES 2019.



Робин Райт на форуме в 2019 году​ / Фото "Телекритика"