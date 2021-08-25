Своими впечатлениями от мероприятия в Киеве звезда поделилась по возвращению в США. Звезда сериала "Карточный домик" опубликовала в сети сообщение благодарности.
К слову Звезда "Карточного домика" Робин Райт прилетела в Украину на саммит первых леди
Горжусь, что стала частью саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Спасибо Елене и Владимиру Зеленским,
– написала Робин Райт.
Обладательница Золотого глобуса и номинантка Эмми также опубликовала несколько красноречивых фото с четой Зеленских.
Владимир Зеленский и Робин Райт / Фото с инстаграма актрисы
Елена Зеленская с Робин Райт / Фото с инстаграма актрисы
Робин Райт на саммите первых леди и джентльменов в Киеве / Фото с инстаграма актрисы
В комментариях украинцы благодарят Робин Райт за визит в Украину и приглашают еще наведаться в гости:
- "Спасибо, Робин!";
- "Добро пожаловать в Украину!";
- "Любим тебя";
- "Благодарны";
- "Похоже, что было замечательное событие!"
Когда еще Робин Райт была в Украине
К слову, Робин Райт уже второй раз побывала в Украине. Первый визит состоялся в 2019 году, когда она стала специальной гостьей Форума Европейской Ялтинской стратегии YES 2019.
Робин Райт на форуме в 2019 году / Фото "Телекритика"