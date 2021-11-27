Зірка "Гусей" Wellboy заспівав хіт "Вишні" в київському метро: курйозне відео

Перспективний український виконавець Wellboy потішив відвідувачів метрополітену живою музикою. Він прямо у вагоні метро заспівав свій хіт "Вишні".

Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) активно підкорює українських слухачів. Він часто є гостем радіостанцій, багато часу проводить на студії, а тепер ще і як запрошений гість виступає на телешоу.

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Та попри популярність, яка зараз є в хлопця, він залишається близьким до публіки. Так, артист вирішив потішити киян після насиченого робочого дня.

Wellboy заспівав у метро

У мережі поширюють ролики, на яких Wellboy виступає у вагоні київського метро. Артист акапельно виконав свій хіт "Вишні" під час поїздки. У руках Атон тримав коробку, на якій був зображений QR-код, відсканувавши який можна прослухати трек.

Wellboy співає в метро: дивіться відео онлайн

Реакція публіки

Відвідувачі метрополітену по-різному відреагували на такий перформанс. Хтось був радий побачити артиста після робочого дня, знімав його виступ на камеру та поширював у мережі. А деякі люди просто спостерігали за Wellboy або ж взагалі не звертали уваги на нього. Примітно, судячи з відео, поганих слів на адресу виконавця не було.

Wellboy​ – "Вишні": дивіться відео онлайн