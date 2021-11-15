Останні п'ять місяців WellBoy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) не виходить з телестудій і радіостанцій. Лише з двома хітами його запрошують на прямі ефіри розважальних шоу, корпоративи та концерти за кордоном. Цьому всьому він завдячує ексучаснику гурту "Гриби" Юрію Бардашу, який взявся його продюсувати.

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"Наші стосунки з Юрієм Бардашем – це найміцніші стосунки в українському шоу-бізнесі", – запевняє WellBoy.

Водночас він не поспішає розкривати умови контракту з іменитим продюсером. WellBoy віджартовувався, коли мова зайшла про гонорари: "Він нічого мені не дає, просто шиє мені костюми, і все". Однак все ж додав, що отримує менш як 50 відсотків. Такі заробітки нібито влаштовують артиста, адже йому вистачає на квартиру, одяг, їжу та подорожі.

Хто простому хлопцю з села даватиме 50 відсотків? Я зараз можу орендувати квартиру, добре одягатися, їсти й подорожувати. Заробляю як усі в цьому бізнесі,

– заявив WellBoy.

WellBoy – автор хітів "Гуси" і "Вишні" / Фото з інстаграму співака

Додамо, попри шалену популярність і багатомільйонні перегляди на ютубі WellBoy їздить у метро. Він аж ніяк не соромиться цього, часто публікуючи фото з київської підземки.

WellBoy про участь у "Танцях з зірками"

У 10 випуску "Танців з зірками" WellBoy став запрошеним гостем і виконав хіт "Вишні" на головному паркеті країни. Він зізнався, що якби йому випав шанс стати учасником наступного сезону, то погодився б не одразу.

Якби мені запропонували, я б довго думав, радився б з усіма, щоб не бути як Комаров. Мені дуже страшно танцювати. На дискотеках як-не-як танцюю, а в парі з дівчиною – це дуже складно,

– зізнався WellBoy.

Ба більше, формат шоу, на якому є конкуренція та оцінки суддів, йому дуже не подобається. Це він зрозумів після участі в 10 сезоні "Х-фактора", де був у команді Насті Каменських.