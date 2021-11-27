Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) активно покоряет украинских слушателей. Он часто становится гостем радиостанций, много времени проводит в студии, а теперь еще и как приглашенный гость выступает на телешоу.

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Но, несмотря на популярность, которая сейчас есть у парня, он остается близким к публике. Так, артист решил порадовать киевлян после насыщенного рабочего дня.

Wellboy спел в метро

В сети распространяют ролики, на которых Wellboy выступает в киевском метро. Артист акапельно исполнил свой хит "Вишни" во время поездки. В руках Атон держал коробку, на которой был запечатлен QR-код, отсканировав который можно прослушать трек.

Wellboy поет в метро: смотрите видео онлайн

Реакция публики

Посетители метрополитена по-разному отреагировали на подобный перформанс. Кто-то был рад видеть артиста после рабочего дня, снимал его выступление на камеру и распространял в сети. А некоторые люди просто наблюдали за Wellboy или вообще не обращали внимания на него. Примечательно, судя по видео, плохих слов в адрес исполнителя не было.

Wellboy​ – "Вишни": смотрите видео онлайн