Зірка "Гри престолів" Софі Тернер розлучається з Джо Джонасом після 4 років шлюбу, – ЗМІ

Акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас звернулися до адвоката з розлучень. Ймовірно, їхній шлюб добіг кінця.

Британська акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас були у шлюбі близько 4 років. Їхні стосунки, схоже, завершилися, – стверджує американська преса.

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Софі Тернер та Джо Джонас розлучаються

Стало відомо, що Джо Джонас найняв адвоката з розлучень. Ймовірно, саме він став ініціатором розриву шлюбу.

Останні місяці пара начебто проводить час нарізно, хоча Софі востаннє викладала фото з чоловіком ще 2 тижні тому. Також джерела повідомляють, що вже пів року у подружжя напружені стосунки. Ні Софі, ні Джо, не хочуть давати пресі коментарі.



Софі Тернер і Джо Джонас / Фото з інстаграму Софі Тернер

Що відомо про шлюб Софі Тернер та Джо Джонаса