Зірка "Гри престолів" Софі Тернер розлучається з Джо Джонасом після 4 років шлюбу, – ЗМІ

4 вересня 2023, 11:27
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Джерело:

People

Акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас звернулися до адвоката з розлучень. Ймовірно, їхній шлюб добіг кінця.

Британська акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас були у шлюбі близько 4 років. Їхні стосунки, схоже, завершилися, – стверджує американська преса.

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Софі Тернер та Джо Джонас розлучаються

Стало відомо, що Джо Джонас найняв адвоката з розлучень. Ймовірно, саме він став ініціатором розриву шлюбу. 

Останні місяці пара начебто проводить час нарізно, хоча Софі востаннє викладала фото з чоловіком ще 2 тижні тому. Також джерела повідомляють, що вже пів року у подружжя напружені стосунки. Ні Софі, ні Джо, не хочуть давати пресі коментарі.


Софі Тернер і Джо Джонас / Фото з інстаграму Софі Тернер

Що відомо про шлюб Софі Тернер та Джо Джонаса

  • Зірка "Гри престолів" та соліст Jonas Brothers закрутили роман у 2016 році, коли почали листуватися в соцмережах. Їхньому знайомству також сприяли спільні друзі.
  • Наступного року переписування переросли у кохання, тож пара заручилась. У 2019 році Софі та Джо зіграли несподіване весілля у Лас-Вегасі, а згодом ще раз одружилися на романтичній церемонії у Франції.
  • Софі Тернер та Джо Джонас виховують двох дітей – 3-річну доньку Віллу та однорічну донечку, ім'я якої пара приховує. Акторка завжди наполягала на приватності щодо дітей та навіть зверталась до папараці з проханням про повагу до особистого простору.

Автор: Марія Касій