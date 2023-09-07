Чутки підтвердились: Софі Тернер і Джо Джонас офіційно розлучаються

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер та співак Джо Джонас повідомили про розлучення. Це сталось після того, як музикант найняв адвоката з розлучень.

Розлучення британської акторки Софі Тернер та співака Джо Джонаса обговорюють в мережі близько тижня. Після всіх чуток подружжя офіційно підтвердило розрив.

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Софі Тернер і Джо Джонас офіційно розлучаються

Зірка "Гри престолів" та соліст гурту Jonas Brothers опублікували спільну заяву.

Після чотирьох прекрасних років шлюбу ми спільно вирішили розірвати наш шлюб полюбовно. Існує багато спекулятивних домислів щодо того, чому, але насправді це спільне рішення, і ми щиро сподіваємося, що всі можуть поважати наші побажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей,

– висловилась пара.



Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються / Фото з інстаграму Софі Тернер

Раніше у пресі повідомляли, що ініціатором розлучення став Джо Джонас, саме він найняв адвоката з розлучень. Подружжя подало заяву про розрив шлюбу у вівторок в Маямі.

Серед ймовірних причин їхніх проблем у стосунках називали різні цінності та потреби. Начебто Софі Тернер через бажання до постійних вечірок та гулянь засмучувала чоловіка, який більше любив проводити час вдома з дітьми. Вже кілька місяців пара не жила разом, як повідомляли джерела.

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