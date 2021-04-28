Зірка "Гри престолів" Наталі Дормер таємно стала мамою

Відома акторка Наталі Дормер, знайома глядачам як зірка серіалу "Гра престолів" народила дитину. Вагітність припала на період карантину, тому Наталі вміло приховала всі новини від публіки.
Радісною новиною 39-річна акторка Наталі Дормер поділилась у подкасті. Як виявилось, зірка стала мамою ще в січні 2021 року. У неї народилась донька від коханого, актора Девіда Оукса.
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Наталі Дормер стала мамою
Оскільки період вагітності випав саме у період локдауну та пандемії, пара могла вдосталь насолодитися особливим станом.
Це було ідеальним рішенням під час пандемії – завагітніти й народити дитину. Ймовірно, через 30 років дочка буде сидіти в барі й говорити: "Я дитина ковіду",
– поділилась акторка.
Наталі Дормер зізналась, що її донечка цілком змінює погляди знаменитості на світ. Однак зірка не планує довго бути у декреті, тому зовсім скоро вона повернеться до зйомок. Новоспечена матуся визнає, що їй буде важко покинути крихітку.
"Їй всього три місяці, і вона просто велике щастя, але я більше ніколи не буду скаржитися на довгі години зйомок, тому що позбавлення сну – це зовсім інше. Сон завжди був важливий для мене, і це єдиний недолік. Але природа така розумна, що гормони працюють", – розповіла акторка.
Наталі Дормер і Девід Оукс / Фото People
Що відомо про особисте життя Наталі Дормер
- Про стосунки Наталі Дормер завжди відомо небагато, оскільки вона приховує особисте життя. Також вона не має сторінок у соціальних мережах.
- Преса кілька разів приписувала романи зірці. Зокрема, Наталі могла мати романтичні стосунки із Джонатаном Ріс-Майєрсом, Ентоні Бірном. Ходили чутки, що з останнім акторка навіть заручилась.
- Наталі Дормер і Девід Оукс познайомилися у 2019 році під час роботи в театрі в Лондоні. Дитина стала первістком для них обох. Пара не одружена, або ж приховує це.