Радісною новиною 39-річна акторка Наталі Дормер поділилась у подкасті. Як виявилось, зірка стала мамою ще в січні 2021 року. У неї народилась донька від коханого, актора Девіда Оукса.

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Наталі Дормер стала мамою

Оскільки період вагітності випав саме у період локдауну та пандемії, пара могла вдосталь насолодитися особливим станом.

Це було ідеальним рішенням під час пандемії – завагітніти й народити дитину. Ймовірно, через 30 років дочка буде сидіти в барі й говорити: "Я дитина ковіду",

– поділилась акторка.

Наталі Дормер зізналась, що її донечка цілком змінює погляди знаменитості на світ. Однак зірка не планує довго бути у декреті, тому зовсім скоро вона повернеться до зйомок. Новоспечена матуся визнає, що їй буде важко покинути крихітку.

"Їй всього три місяці, і вона просто велике щастя, але я більше ніколи не буду скаржитися на довгі години зйомок, тому що позбавлення сну – це зовсім інше. Сон завжди був важливий для мене, і це єдиний недолік. Але природа така розумна, що гормони працюють", – розповіла акторка.



Наталі Дормер і Девід Оукс / Фото People

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