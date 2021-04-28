Радостной новостью 39-летняя актриса Натали Дормер поделилась в подкасте. Как оказалось, звезда стала мамой еще в январе 2021 года. У нее родилась дочь от любимого, актера Дэвида Оукса.
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Натали Дормер стала мамой
Поскольку период беременности выпал именно в период локдауна и пандемии, пара могла вдоволь насладиться особым состоянием.
Это было идеальным решением при пандемии – забеременеть и родить ребенка. Вероятно, через 30 лет дочь будет сидеть в баре и говорить: "Я ребенок ковида",
– поделилась актриса.
Натали Дормер призналась, что ее дочь вполне меняет взгляды знаменитости на мир. Однако звезда не планирует долго быть в декрете, поэтому совсем скоро она вернется к съемкам. Новоиспеченная мама признает, что ей будет трудно покинуть кроху.
"Ей всего три месяца, и она большое счастье, но я больше никогда не буду жаловаться на долгие часы съемок, потому что лишение сна – это совсем другое. Сон всегда был важен для меня, и это единственный недостаток. Но природа такая умная, что гормоны работают", – рассказала актриса.
Натали Дормер и Дэвид Оукс / Фото People
Что известно о личной жизни Натали Дормер
- Об отношениях Натали Дормер всегда известно немного, поскольку она скрывает личную жизнь. Также она не имеет страниц в социальных сетях.
- Пресса несколько раз приписывала романы звезде. В частности, Натали могла иметь романтические отношения с Джонатаном Рис-Майерсом, Энтони Бирном. Ходили слухи, что за последнее актриса даже обручилась.
- Натали Дормер и Дэвид Оукс познакомились в 2019 году во время работы в театре в Лондоне. Ребенок стал первенцем для них обоих. Пара не замужем, или же скрывает это.