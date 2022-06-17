Зірка "Форреста Ґампа" Том Генкс викричався на фаната, що штовхнув його дружину: курйозне відео
Джерело:TMZ
Днями в Нью-Йорку трапився курйозний інцидент за участі Тома Генкса. 65-річний кіноактор поставив на місце нав'язливого фаната, який ледь не збив з ніг його дружину Ріту Вілсон.
Поява будь-якої голлівудської зірки на публіці зчиняє резонанс, а особливо такої успішної як Том Генкс. Тож на емоціях шанувальники можуть бути надокучливими й дещо необачними, як і сталося ввечері 15 червня в Нью-Йорку.
Цікаво Старша донька Бейонсе стала точною копією своєї мами: як виглядає дівчинка
Том Генкс викричався на фаната в Нью-Йорку
Коли зірка фільму "Форрест Ґамп" та майбутньої документалки "Елвіс" після вечері в ресторані прямував до авто зі своєю дружиною Рітою Вілсон, його наздогнав натовп фанатів. Усі вони кинулися за селфі та автографами, але актор цілеспрямовано крокував до машини. Тоді один з шанувальників підійшов так близько, що зумисне чи ненароком штовхнув кохану Тома Генкса, і вона ледь не звалилася на землю. "Зупиніть це", – вигукнула артистка, а знаменитість дуже розлютився.
Це моя дружина! Валіть до біса! Ти збив з ніг мою дружину?
– заявив Том Генкс, втупившись поглядом на хлопця.
Том Генкс "наїхав" на нав'язливого фаната: дивіться відео онлайн
Однак у твіттері обговорюють не стільки цей інцидент, скільки виступ актора на прем'єрі фільму "Елвіс" в Австралії, де він зіграв менеджера "короля рок-н-ролу". Захід відбувся ще 4 червня, але публіка досі не на жарт стурбована станом здоров'я Тома Генкса.
Усе тому, що того дня в нього страшенно тремтіла права рука. Аби впоратися з цим, він навіть тримався за мікрофон обома руками. До того ж, на думку шанувальників, зірка підозріло схуд:
- "Том Генкс – великий актор та активіст. Його багато хто шанує. Його права рука сильно тремтить. Який може бути діагноз?";
- "Боюся за здоров'я Тома Генкса, оскільки він, здається, не може контролювати свою тремтливу руку";
- "Сподіваюся, це просто адреналін та нерви";
- "Прошу, скажіть, що з ним все гаразд";
- "Він раптом так сильно постарів, схуд дуже".