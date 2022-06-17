Поява будь-якої голлівудської зірки на публіці зчиняє резонанс, а особливо такої успішної як Том Генкс. Тож на емоціях шанувальники можуть бути надокучливими й дещо необачними, як і сталося ввечері 15 червня в Нью-Йорку.

Цікаво Старша донька Бейонсе стала точною копією своєї мами: як виглядає дівчинка

Том Генкс викричався на фаната в Нью-Йорку

Коли зірка фільму "Форрест Ґамп" та майбутньої документалки "Елвіс" після вечері в ресторані прямував до авто зі своєю дружиною Рітою Вілсон, його наздогнав натовп фанатів. Усі вони кинулися за селфі та автографами, але актор цілеспрямовано крокував до машини. Тоді один з шанувальників підійшов так близько, що зумисне чи ненароком штовхнув кохану Тома Генкса, і вона ледь не звалилася на землю. "Зупиніть це", – вигукнула артистка, а знаменитість дуже розлютився.

Це моя дружина! Валіть до біса! Ти збив з ніг мою дружину?

– заявив Том Генкс, втупившись поглядом на хлопця.

Том Генкс "наїхав" на нав'язливого фаната: дивіться відео онлайн

Однак у твіттері обговорюють не стільки цей інцидент, скільки виступ актора на прем'єрі фільму "Елвіс" в Австралії, де він зіграв менеджера "короля рок-н-ролу". Захід відбувся ще 4 червня, але публіка досі не на жарт стурбована станом здоров'я Тома Генкса.

Усе тому, що того дня в нього страшенно тремтіла права рука. Аби впоратися з цим, він навіть тримався за мікрофон обома руками. До того ж, на думку шанувальників, зірка підозріло схуд: