Зірка фільму "Поспішай кохати" Менді Мур стала мамою: перше фото малюка

Менді Мур, популярна американська акторка, відома за роллю у фільмах "Щоденники принцеси" та "Поспішай кохати", уперше стала мамою. У актриси та її чоловіка, співака Тейлора Голдсміта народився син.

Про радісну подію Менді Мур повідомила кілька хвилин тому, опублікувавши перше фото сина в інстаграмі. Малюка назвали Августом Гаррісоном Голдсмітом.

До слова Акторка Менді Мур знялась у натхенній фотосесії за кілька тижнів до пологів

Менді Мур показала перше фото сина

Зірка фільмів "Щоденники принцеси" та "Поспішай кохати" заявила, що хлопчик з'явився в передбачувану дату пологів, коли на нього так чекали. Новоспечена матуся сфотографувала сина в блакитному комбінезоні, показавши крихітні ручки та риси обличчя.

Наш милий хлопчик Август Гаррісон Голдсміт. Він був пунктуальним і прибув просто в призначений термін, на радість батьків. Ми були готові закохатися різними способами, але це виходить за рамки всього, що ми могли собі уявити,

– зворушливо написала Менді Мур.

Що відомо про вагітність Менді Мур

Про те, що носить дитину під серцем, Менді Мур раніше розповіла на своїй сторінці Instagram. Актриса опублікувала добірку чорно-білих фото, на яких мило позувала із своїм чоловіком Тейлором Голдсмітом. На світлинах пара ніжно обіймалась, а майбутній татусь тримав руку на округлому животику Менді. Подружжя не приховувало статі дитини, а одразу сповістило, що їхнім первістком стане хлопчик.

Пізніше, 36-річна акторка розповіла в інтерв'ю для видання Romper, що змогла завагітніти лише після кількох спроб зачаття. Менді Мур розповіла, що зверталась до фахівця, який повідомив їй, що у неї проблеми з маткою і що у неї може бути ендометріоз. Акторка навіть наважилась зробити операцію, аби змогти завагітніти, проте раптово взнала, що перебуває в особливому стані.