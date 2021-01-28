Американська акторка Менді Мур ось-ось вперше стане матір'ю. Всього кілька тижнів тому вона знялась у фотосесії для видання Romper, у якій вона постала в дивовижних образах.

Джерело: Romper

36-річна жінка подякувала редакторам, що сфотографували її у моменті 34-го тижня вагітності та убезпечили на фотосесії від COVID-19.

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Менді Мур у виданні Romper

Зірка серіалу "Це ми" та "Пам'ятна прогулянка" позувала в об'єктиві фешн-фотографа Emman Montalvan, а чарівні образи їй стилізувала Sarah Schussheim. Жінка одягнула кілька розкішних сукнів різних кольорів і фактур брендів Gucci, Oscar de la Renta, Fendi, які ледь окреслювали її живіт. Зйомка відбулась у фотостудії за наявністю різних полотен.

Менді Мур для видання Romper: фото / Romper

Менді Мур розповіла про вагітність

В інтерв'ю для видання жінка також поділилась, як завагітніла після кількох спроб зачатття і як почула від лікаря невтішний діагноз. "Ми зробили тести на овуляцію і таке інше", – розповіла Менді і додала, що вирішила звернутись до фахівця, який повідомив їй, що у неї проблеми з маткою і що у неї може бути ендометріоз.

Я була повністю готова до операції, виправлення матки і позбавлення від ендометріозу, якщо він там був. Було приємно мати план і знати, чому я ще не вагітна,

– поділилась Менді.

Але перед операцією, влітку 2020-го, жінці вдалось завагітніти і, за думкою лікаря, це було справжнім дивом. Лише тоді Менді Мур зрозуміла, як мало вона знала про власну анатомію.