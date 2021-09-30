Зірка фільму "Гніздо горлиці" Римма Зюбіна поскаржилася на потяг "Інтерсіті"

Українська акторка та виконавиця головної ролі у фільмі "Гніздо горлиці" опублікувала гнівний допис у мережі де звернулась до Укрзалізниці. Жінка показала вагон потягу, який було представлено на сайті як вагон "першого класу", а насправді це був звичайний купейний вагон.

Допис жінки з'явився у фейсбуці 29 вересня і зібрав вже кілька сотень негативних реакцій. Римма Зюбіна придбала квиток до Херсону на швидкісний потяг "Інтерсіті", а натомість їхала у купейному вагоні близько восьми годин.

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Укрзалізнице, у мене знов до вас питання. Чому цей поїзд називається "Інтерсіті" і чому звичайні купейні вагони використовуються як вагон 1 класу? 7 годин 43 хвилини їде 7650 поїзд "Херсон – Київ". Про швидкість я не запитую, до Нью-Йорка 9 годин летить літак, але чому ми маємо за 500 гривень їхати, сидячи там, де нема умов для комфортного сидіння?

– обурилась кіноакторка.

Також Римма Зюбіна відзначила, що відчувала запах тютюну у тамбурах, який згодом просочився всередину вагону. Коли вона звернулась до провідників, ті відповіли, що вони – не поліція, і не мають права штрафувати і на щось впливати.

"Як з цим боротися? Може штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій країні – миттєво прокинуться. А якщо ввести високі штрафи, то на ці гроші можна було б купити й обладнати вагони ергономічними кріслами – для людей, бо ми люди! Чи я знову про щось нереальне мрію?" – підсумувала жінка.



Римма Зюбіна обурилась переїздом у Херсон / Фото з фейсбуку актриси

Реакція Укрзалізниці

Згодом представники перевізника відреагували на допис акторки та залишили свою відповідь.

Текст публікації Укрзалізниці:

"Вітаємо! Щиро перепрошуємо за ситуацію, яка склалася. Так, дійсно потяг категорії Інтерсіті – це денний швидкісний поїзд, який рухається з середньою швидкістю 80 км/год та максимальною швидкістю 160 км/год у денний час та складається з вагонів з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу. Як рухомий склад використовується моторвагонний рухомий склад або пасажирські вагони локомотивної тяги з місцями для сидіння першого, другого та третього класу. З технічних причин один з вагонів було замінено в депо, тому перепрошуємо. Що ж до ситуації з палінням, то ми категорично засуджуємо бездіяльність начальника поїзда, для повноцінного розслідування просимо надати більш детальну інформацію щодо поїздки (в ідеалі квиток в особисті повідомлення та номер телефону для зворотного зв'язку після з'ясування всіх обставин). Дякуємо за сигнал, зробимо все можливе, щоб наступні подорожі були вдалішими!"



Представники Укрзалізниці відреагували на допис Зюбіної / Скриншот з фейсбуку

Що відомо про Римму Зюбіну? Жінка є відомою актрисою театру і кіно, телеведучою, громадською діячкою. Її визнали найкращою актрисою 2017 – 2019 років у рейтингу "Знято в Україні". Свого часу вона стала дворазовою володаркою премії "Київська пектораль", а такожперемогла у декількох міжнародних нагородах. У 2017 році увійшла до списку найвпливовіших жінок України. Знялась у таких фільмах, як "Гніздо горлиці", "Жіноча інтуїція", "Моя улюблена Страшко" та в десятках інших.

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