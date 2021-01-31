Питання не до нас: зірка "Дизель Шоу" пояснив, чому програму покажуть в Росії

Зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов відреагував на скандал у мережі стосовно показу програми на російському телебаченні. Він заявив, що "питання не до них", адже всіма правами й контентом розпоряджається канал.

Джерело: фейсбук Єгора Крутоголова

Нещодавно стало відомо, що російський телеканал "Че!" анонсував прем'єру української програми "Дизель Шоу". В мережі через це вибухнув скандал.

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Єгор Крутоголов прокоментував скандал

Зірка "Дизель Шоу" оприлюднив допис, де розповів, чому проєкт будуть показувати на телебаченні країни-агресора. Він написав, що авторські права програми передані каналу. Згідно з домовленостями, канал може не інформувати про те, як розпоряджається контентом.

"З приводу "зради", що "ми продалися агресору", доведеться пояснити тим, хто далекий від тв-бізнесу: авторські права на зняті концерти "Дизель Шоу" ми передаємо каналу і за договором, він має право розпоряджатися контентом, не ставлячи до відома "Дизель Студіо". Відповідно, "продатися" ми навіть теоретично не можемо – це не в нашій компетенції. Тому питання не до нас, а до правовласників", – пояснив Єгор Крутоголов.

Артист також поділився, що про угоду з російським телеканалом "Че!" він дізнався із "замовної статті".

Зірка "Дизель Шоу" про концерти в Росії

Також Крутоголов заторкнув тему гастролювання у Росії, в якому звинувачують його проєкт. Він зазначив, що "Дизель Шоу" ніколи не давав і даватиме там концертів та виступів. Єгор Крутоголов написав, що на користувачів чекають інші негативні новини про шоу, адже він вважає, що це відбувається через боротьбу з конкурентами на українському телебаченні.

У коментарях під дописом артиста здебільшого підтримують: