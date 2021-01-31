Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов отреагировал на скандал в сети относительно показа программы на российском телевидении. Он заявил, что "вопрос не к ним", ведь всеми правами и контентом распоряжается канал.

Источник: фейсбук Егора Крутоголова

Недавно стало известно, что российский телеканал "Че!" анонсировал премьеру украинской программы "Дизель Шоу". В сети из-за этого разразился скандал.

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Егор Крутоголов прокомментировал скандал

Звезда "Дизель Шоу" обнародовал сообщение, где рассказал, почему проект будут показывать на телевидении страны-агрессора. Он написал, что авторские права программы переданы каналу. Согласно договоренностям, канал может не информировать о том, как он распоряжается контентом.

"По поводу "измены", что "мы продались агрессору", придется объяснить тем, кто далек от тв-бизнеса: авторские права на снятые концерты "Дизель Шоу" мы передаем каналу и по договору, он имеет право распоряжаться контентом, не ставя в известность "Дизель Студио". Соответственно, "продаться" мы даже теоретически не можем – это не в нашей компетенции. Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателям", – пояснил Егор Крутоголов.

Артист также поделился, что о сделке с российским телеканалом "Че!" он узнал из "заказной статьи".

Звезда "Дизель Шоу" о концертах в России

Также Крутоголов затронул тему гастролей в России, в которой обвиняют его проект. Он отметил, что "Дизель Шоу" никогда не давало и не будет давать там концертов и выступлений. Егор Крутоголов написал, что пользователей ждут другие негативные новости о шоу, ведь он считает, что это происходит из-за борьбы с конкурентами на украинском телевидении.

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