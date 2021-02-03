Зірка "Дивергенту" Шейлін Вудлі закрутила роман з Аароном Роджерсом, – ЗМІ

Успішна акторка, зірка "Дивергенту" Шейлі Вудлі закрутила роман з гравцем в американський футбол Аароном Роджерсом. Поки що в пари тривають стосунки на відстані, а скільки часу вони зустрічаються – невідомо.

Джерело: E! News

Зірка фільму "Дивергент" й серіалу "Велика маленька брехня" Шейлін Вудлі не афішує новини свого особистого життя. Про її новий роман стало відомо з джерел, наближених до акторки.

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Шейлін Вудлі зустрічається з Аароном Роджерсом

29-річна акторка та 37-річний гравець в американський футбол тримали свої стосунки в секреті. Зараз вони не живуть разом, а розвивають роман на відстані.

Вони бачилися і підтримували зв'язок. Вони продовжують спілкуватися і зустрічатися, коли можуть. Вони обидва зосереджені на своїй кар'єрі, але однаково знаходять час один для одного,

– пише видання.

Шейлін Вудлі знімається в кіно в Канаді, натомість Аарон Роджерс живе в США. Він грає за команду Green Bay Packers на національному чемпіонаті країни. Також невідомо, наскільки довго пара має романтичні стосунки.

Попередні романи Шейлін та Аарона

Гравець в американський футбол два роки зустрічався зі спортсменкою Данікою Патрік, а також мав стосунки з акторкою Олівією Манн.

Шейлін Вудлі у 2017 році розсекретила стосунки з регбістом Беном Волаволою. Зірка зізналась, що роман завершився навесні минулого року. Акторка розповіла, що вони були дуже близько до шлюбу й до того, щоб завести дітей. Але за словами зірки "Дивергенту", вона не була до цього готова.