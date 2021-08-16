Зірка "Бріджертонів" розійшлась з колишнім нареченим Аріани Гранде

Британська акторка Фібі Дайневор та комік Піт Девідсон порвали стосунки після п'яти місяців роману. Причиною стали напружені робочі графіки закоханих, оскільки вони працювали у своїх рідних країнах і їх постійно розділяв океан.

Вперше чутки про роман пари з'явились у березні 2021 року – їх часто бачили парараці неподалік їхніх будинків. Але через майже пів року у ЗМІ стало відомо, що ймовірною причиною розриву стала постійна відстань між Фібі та Пітом. Також не варто виключати постійні обмеження у пересуванні світом через пандемію коронавірусу.

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Роман Піта і Фібі був справжнім ураганом, і від самого його початку вони були цілком захоплені одне одним… У Фібі були зйомки "Бріджертонів" у Великій Британії. Тим часом Піт Девідсон має перебувати у США на зйомках Saturday Night Live. Крім того, він отримав роль в новому фільмі Meet Cute, в якому він гратиме разом з американською актрисою Кейлі Куоко,

– поділився інсайдер видання.

Наразі Фібі Дайневор відпочиває з друзями в Хорватії замість того, щоб полетіти до Піта Девідсона до Америки, що вже наштовхує на думки, що бачитись вони не хочуть. Востаннє їх бачили разом у Великій Британії на початку липня на Вімблдонському турнірі у Лондоні.

Щодо представників пари, то ніхто не дає офіційних коментарів з приводу розставання.

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Про стосунки у 26-річної Фібі Дайневор відомо мало. З чуток, то їй лише приписували роман з колегою по "Бріджертонах" – Реге-Жан Пейджом, але чутки не підтвердились.

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Щодо Піта Девідсона, то за його спиною "ховається" чимало романів – він зустрічався із: