Шокуючою новиною про розставання поділився у своєму інстаграмі кіноактор та зірка "Аквамену" і "Гри престолів" 12 січня. 42-річний Джейсон заявив, що відчуває "стиснення і зміни трансформаційних часів", і прийдешня "революція" не оминула і його сім'ю.
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Ми ділимося цим не тому, що думаємо, що це гідно висвітлення у пресі. Але для того, щоб у нашому житті ми могли робити це з гідністю і честю. Кохання між нами продовжується, розвиваючись у тому напрямку, в якому воно хоче бути пізнаним та прожитим. Ми звільняємо один одного бути теми, ким ми вчимося ставати…
– загадково йдеться у публікації Момоа.
Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучаються / Фото Getty Images
Що відомо про стосунки Джейсона і Лізи
- Пара почала зустрічатись ще у 2005 році, проте одружилась лише у 2017-му.
- Між ними 12-річна різниця у віці – якщо Джейсону 42 роки, то Лізі – 54.
- У них є двоє дітей – 14-річна донька Лола та 13-річний син Накоа-Вольф.
- У Лізи Боне також є доросла донька Зої Кравіц від першого чоловіка Ленні Кравіца.