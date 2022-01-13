Шокирующей новостью о расставании поделился в своем инстаграме киноактер и звезда "Аквамена" и "Игры престолов" 12 января. 42-летний Джейсон заявил, что испытывает "сжатие и изменения трансформационных времен", и грядущая "революция" не обошла и его семью.
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Мы делимся этим не потому, что думаем, что это достойно освещения в печати. Но для того, чтобы в нашей жизни мы могли делать это с достоинством и честью. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга быть темы, кем мы учимся становиться…
– загадочно говорится в публикации Момоа.
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстаются / Фото Getty Images
Что известно об отношениях Джейсона и Лизы
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Пара начала встречаться еще в 2005 году, однако поженились они только в 2017-м.
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Между ними 12-летняя разница в возрасте – если Джейсону 42 года, то Лизе – 54.
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У них есть двое детей – 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вольф.
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У Лизы Боне также есть взрослая дочь Зои Кравиц от первого мужа Ленни Кравица.