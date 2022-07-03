Таких москалів побільше б, – Зібров прокоментував позицію нареченого Аліни Гросу

У березні Павло Зібров з дружиною гостював у родини Гросу в Чернівцях. Там він познайомився з нареченим співачки Романом Полянським. За словами артиста, той хоч і москаль, але патріот України.

Перший місяць війни 65-річний Павло Зібров жив на Київщині в селі Ходосівка, але коли "наростали бої страшні, літали вертольоти, бомбили військову частину, нафтобаза горіла, що не було чим дихати", то виїхав у Чернівці. Його запросив тато Аліни Гросу Михайло.

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"Що ви там сидите? Якщо хочете, приїжджайте, я вас гостинно запрошую в Чернівці", – пригадав співак слова друга-бізнесмена. Там його приймав не тільки Михайло Гросу, а й його майбутній зять Роман Полянський.

Як Зібров ставиться до нареченого Аліни Гросу

Дай Боже нам таких москалів побільше б, як чоловік Алінки. Він морди б'є тим, хто хоч криве слово скаже проти України. У них дружна, хороша українська сім'я. Він теж наш хлоп,

– розповів Павло Зібров.

"Він же ж росіянин. Я розумію, що йому десь внутрішньо складно знаходитися на Буковині, на заході України, але він патріот України", – запевнив співак.

Аліна Гросу з нареченим Романом Полянським / Фото з інстаграму співачки

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Натомість в акторки Наталки Денисенко, чоловік якої в ЗСУ, кардинально інше ставлення до Полянського. У квітні вона відправила його геть з України, бо він пригрівся в нас, а після 24 лютого ані словом не обмовився про напад Росії, хоч має 100-тисячну аудиторію в інстаграмі.