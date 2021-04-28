Щаслива та зі сльозами на очах: Віра Кекелія зворушила мережу архівним відео з пологів

Відома українська телеведуча Віра Кекелія опублікувала щемливе відео. Вона показала кадри, зняті одразу ж після народження сина Івана.

Українська ведуча Віра Кекелія вперше стала мамою рівно рік тому, 28 квітня 2020 року. Артистка народила сина Івана. З нагоди дня народження малюка Віра Кекелія оприлюднила на сторінці неймовірне відео.

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Відео з пологів Віри Кекелії

Щемливий ролик ведуча зняла у палаті пологового будинку, майже одразу після того, як народила. Чорно-білий колір відео робить його ще особливішим. На кадрах Віра Кекелія постала зі сльозами на очах, але радісна. Поруч з нею стоїть чоловік Роман Дуда, який обіймає та гладить кохану.

У ролику зірка кілька разів дякує лікарям, ледь шепочучи: "Дякую велике". На грудях лежить новонароджений малюк.

Сьогодні день народження у нашого Вані. Рівно 1 рік тому ми зустрілися. Це найкрасивіше відео в нашому сімейному архіві!

– написала Віра Кекелія під публікацією.

Телеведуча також зізналася чоловікові у коханні: "Ромочко, я кохаю тебе. Ми народили з тобою найдивнішу людину, нашого сина. Як же він вміло нас з тобою вчить і перевіряє на міцність щодня, а потім нагороджує своєю любов'ю, усмішками й світлом. Я так вас люблю, мої чоловіки. До Місяця і назад", – додала Кекелія.

Реакція мережі

Прихильники Віри Кекелії не змогли оминути увагою щемливий ролик після пологів зірки. Вони написали безліч коментарів під дописом: