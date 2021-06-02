Для нового фото в інстаграм-профілі 28-річна дівчина позувала у душовій кабінці. Жозефін зручно умостилась на підлозі та насолоджувалась гарячим струменем води. Вона була повністю роздягненою, прикриваючи інтимні місцями ногами та руками.

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Реакція мережі 

Своє фото зірка вирішила жодним чином не підписувати, але за неї у коментарях зробили це фанати:

  • "Сподіваюся, у вас хороші вихідні!
  • "Абсолютно красива";
  • "Ти така гарна";
  • "Подобається це фото";
  • "Приголомшлива";
  • "Виглядаєш розкішно";
  • "Королева".

Окрім нового фото у душі, Скрівер опублікувала ще один, не менш звабливий знімок – у крихітному купальнику з леопардовим принтом на березі моря. Бюстгальтер і трусики ледь прикривали груди та інтимні місця. 

 