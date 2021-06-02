Для нового фото в инстаграм-профиле 28-летняя девушка позировала в душевой кабинке. Жозефин удобно умостилась на полу и наслаждалась горячей струей воды. Она была полностью раздетой, прикрывая интимные места ногами и руками.

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Реакция сети

Свое фото звезда решила никак не подписывать, но за нее в комментариях сделали это фанаты:

  • "Надеюсь, у вас хорошие выходные!"
  • "Абсолютно красивая";
  • "Ты такая красивая";
  • "Нравится это фото";
  • "Потрясающая";
  • "Выглядишь роскошно";
  • "Королева".

Кроме нового фото в душе, Скривер опубликовала еще один, не менее обольстительный снимок – в крошечном купальнике с леопардовым принтом на берегу моря. Бюстгальтер и трусики едва прикрывали грудь и интимные места.

 