Живуть у лікарні, – Мішина розповіла про випадкову зустріч з біженками з Волновахи в Бельгії

У квітні Ксенія Мішина виїхала на зйомки до Бельгії, де вже не раз зустрічала українок. Днями вона побувала в лікарні, в якій живуть 50 жінок-біженок з дітьми. Усі вони з Волновахи, котру Росія стерла з лиця землі.

Очевидно, у Бельгії Ксенія Мішина знімається у продовженні серіалу "Чесна угода", над яким працювала кілька років тому. Одну зі сцен знімали в місцевій лікарні, в якій акторка випадково зустріла біженок з України.

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Ксенія Мішина про зустріч з українками з Волновахи

Сьогодні ми знімали в лікарні, і в ній на окремому поверсі живуть 50 жінок з дітьми з Волновахи. Неможливо стримати сліз і все ж таки до кінця повірити в те, що в одну мить усе змінилось, і з'явилася нова страшна реальність,

– емоційно заявила Ксенія Мішина.

Вона додала, що за неофіційними даними в Бельгії, населення якої всього 11,5 мільйонів, аж 75 тисяч українців, які були змушені тікати від війни. У Волновасі ж ще у квітні, півтора місяця тому, не було жодної цілої будівлі, жодної людини.

Ксенія Мішина на зйомках у лікарні в Бельгії / Фото з інстаграму акторки

нещодавно в готелі в Бельгії Ксенія Мішина зустріла українку з Криму , яка соромилася зізнатися, звідки вона, бо. Сама ж акторка теж з окупованого півострова, з Севастополя.

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Після зустрічі з біженками, які втратили все, акторка дійшла до висновку, що варто жити тут і зараз, а не гнатися за грошима, статусом, кар'єрою чи людьми.

"Останні кілька років найпопулярніший мем про те, що з кожним новим роком життя приносить нам все складніші випробування. Пам'ятаєте, як після "корони" і всіх бід та обмежень, які приніс вірус, всі жартували, що тепер залишилися тільки інопланетяни. Життя, здається, тут нас переграло й запропонувало випробування серйозніше. І тепер мені стало очевидніше те, що стабільності не існує, і головний урок людей – навчитися любити життя. Не чіпляючися за успіхи, матеріальне, взагалі ні за що. Навіть за близьких. Але цей рівень, чесно, мені не відомий, це про монахів високо в горах Тибету", – висловилася Мішина.