Живу в імперії брехні, – акторка Лія Ахеджакова про Росію та її війну проти України

Про жостокий напад Росії на Україну говорить цілий світ. Не стала мовчати й відома російська акторка Лія Ахеджакова, яка завжди засуджувала агресію Російської Федерації і тиранію Путіна.

Зірка "Службового роману" дала коротке інтерв'ю, в якому поділилась своїми думками стосовно протестів проти війни в Україні й настроїв російського народу.

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Багато свідомих росіян виходять на мітинги, де закликають свою владу зупинити воєнні дії в Україні. На питання чи рішення протестувати є щирим, чи всього лиш результатом низки болючих санкцій Лія Ахеджакова відповіла так:



Наші люди дуже страждають через те, що коїться в Украіні. Вони виходять, їх крутять. Я бачила, як дівчат тягнули за волосся, щоб посадити в автозаки; як старого професора поволокли головою, що він і слова мовити не зміг. Люди виходять в Єкатиренбурзі, у Хабаровську, в Москві. Це абсолютно чистосердечно.



Лія Ахеджакова розповіла про війну / Скриншот з відео

Жінка заявила, що російському народу дуже важко вплинути на тирана-президента Путіна, адже їх ніхто не чує. Російські актори, режисери, академіки підписують безліч петицій, проте, на думку акторки це все дарма.

Зірка ствердила, що всі росіяни "живуть в імперії брехні", де їм багато чого забороняють і змушують слухати лише їхні новини. Зі слів, Ахеджакової "змінити ситуацію може лише цілий світ".

Народна артистка Російської Федерації згадала й про виступ президента Зеленського у Європарламенті.

Він актор, він комедійний актор, який виріс до високого керівника величезної держави, на якого можна покластися,

– захоплено сказала Ахеджакова.

До слова, актриса неодноразово закликала зупинити війну. Нещодавно Лія Ахеджакова вирішила підтримати українську армію й пожертвувала на її потреби 10 тисяч доларів.