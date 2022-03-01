Звезда "Служебного романа" дала короткое интервью, в котором поделилась своими мыслями по поводу протестов против войны в Украине и настроений русского народа.

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Многие сознательные россияне выходят на митинги, где призывают свою власть остановить военные действия в Украине. На вопрос есть ли решение протестовать искренним, или только результатом ряда болезненных санкций Лия Ахеджакова ответила так:



Наши люди очень страдают из-за того, что происходит в Украине. Они выходят, их крутят. Я видела, как девушек тянули за волосы, чтобы усадить в автозаки; как старого профессора потащили головой, что он и слова сказать не смог. Люди выходят в Екатеренбурге, в Хабаровске, в Москве. Это совершенно чистосердечно.



Лия Ахеджакова рассказала о войне / Скриншот с видео

Женщина заявила, что российскому народу очень тяжело повлиять на тирана-президента Путина, потому что их никто не слышит. Российские актеры, режиссеры, академики подписывают множество петиций, однако, по мнению актрисы это все зря.

Звезда утвердила, что все россияне "живут в империи лжи", где им многое запрещают и заставляют слушать только их новости. По словам, Ахеджаковой "изменить ситуацию может только мир".

Народная артистка Российской Федерации вспомнила о выступлении президента Зеленского в Европарламенте.

Он актер, он комедийный актер, выросший до высокого руководителя огромного государства, на которого можно положиться,

– восхищенно сказала Ахеджакова.