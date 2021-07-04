Життя стало не моїм, – Василіса Фролова про важкий стан після пологів

Успішна українська телеведуча Василіса Фролова нещодавно стала мамою вперше. Після пологів вона переживає стан baby blues – складний емоційний стан. Зірка сподівається, що він не переросте у депресію.

Майже 4 місяці тому українська телеведуча та модель Василіса Фролова стала мамою вперше. Зірка почувалась дуже піднесено, коли була вагітною, та після пологів психологічний стан значно змінився.

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Василіса Фролова про важкий емоційний стан

Телеведуча зізналась, що досі переживає baby blues. Вона визнала, що це дійсно важко, однак висловила сподівання, що цей стан не переросте в післяпологову депресію.

У мене була така класна вагітність, сподіваюся, вона у всіх класна, і так різко все змінилося, так різко моє життя стало зовсім не моїм, що я досі не можу прийти до тями. Звичайно, і фігура, і те, що в голові, все навколо – все не те,

– поділилася Фролова.

Baby blues (іноді його називають "синдромом сумної мами") – це особливий психологічний стан після пологів. Його симптомами найчастіше є тривожність, емоційність, сльозливість, проблеми зі сном. Baby blues не варто плутати з післяпологовою депресією.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець попри всі труднощі є активними батьками. Завдяки цьому новонароджений син Родіон відвідав вже 3 концерти – останнім був виступ володаря чотирьох премій Греммі – SEAL на Leopolis Jazz Fest.

Ми завжди разом. У нас немає няні, лише моя мама іноді приходить. Поки що ми насолоджуємося батьківством і нам це дуже подобається. Цілодобово я зараз з дитиною і дивно, коли я виходжу у справах, ненадовго, на декілька годин, мені вже щось не те. Я така матуся, не хочу поки що його нікому віддавати,

– розповіла Василіса.