Жінка-трансгендер вперше перемогла на конкурсі краси у США

У штаті Невада відбувся конкурс краси "Міс Невада", де перемогу здобула 27-річна Каталуна Енрікес. Вона стала першою в історії змагання трансгендерною жінкою, яка його виграла.

Дівчині вдалось обійти 21 суперницю, і тому вже в листопаді 2021 року вона відправиться на конкурс "Міс США 2021". Що цікаво, це вже не перший конкурс краси, у якому виграла Каталуна. Раніше вона здобувала перші місця у Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, Queen of the Universe та Miss Silver State USA.

Цікаво Продовжувати боротьбу: як змінилось життя минулої Міс України Вероніки Дідусенко після скандалу

Втім, цього разу вона боролась за перемогу з дівчатами, які ніколи не змінювали стать. Конкурс відбувся у неділю, 27 червня.

Величезне спасибі всім, хто підтримував мене з першого дня. Моя спільнота, ти завжди в моєму серці. Моя перемога – це наша перемога. Ми просто увійшли в історію. Щаслива та горда,

– написала у своєму інстаграмі Каталуна Енрікес.

Варто зазначити, що переможниця "Міс Невада 2021" народилась хлопчиком на Філіппінах, а у 10-річному віці разом з батьками переїхала у США. У її біографії зазначається, що в дитинстві вона пережила фізичне та сексуальне насильство. Зараз дівчина займається дизайном власного бренду одягу Kataluna Kouture та працює моделлю.

Фото переможниці "Міс Невада 2021"

Пропонуємо переглянути кілька її найкращих фото: