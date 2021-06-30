Девушке удалось обойти 21 соперницу, и поэтому уже в ноябре 2021 года она отправится на конкурс "Мисс США 2021". Что интересно, это уже не первый конкурс красоты, в котором выиграла Каталуна. Ранее она получала первые места в Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, Queen of the Universe и Miss Silver State USA.

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Впрочем, на этот раз она боролась за победу с девушками, которые никогда не меняли пол. Конкурс состоялся в воскресенье, 27 июня.

Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня с первого дня. Мое сообщество, ты всегда в моем сердце. Моя победа – это наша победа. Мы просто вошли в историю. Счастливая и гордая,

– написала в своем инстаграме Каталуна Энрикес.

Стоит отметить, что победительница "Мисс Невада 2021" родилась мальчиком на Филиппинах, а в 10-летнем возрасте вместе с родителями переехала в США. В ее биографии отмечается, что в детстве она пережила физическое и сексуальное насилие. Сейчас девушка занимается дизайном собственного бренда одежды Kataluna Kouture и работает моделью.

Фото победительницы "Мисс Невада 2021"

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