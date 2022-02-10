За кілька днів до фіналу Національного відбору Євробачення-2022 співачка ROXOLANA презентувала лірик-відео на свою пісню. Артистка зробила ролик інклюзивним.

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ROXOLANA випустила лірик-відео на пісню

ROXOLANA виконала пісню Girlzzzz жестовою мовою. Вже не вперше вона випускає інклюзивні версії її треків.

"Я отримала дуже багато відгуків після того, як влітку записала мовою жестів пісню Говори на слова Юрія Іздрика. Тому випускаючи Girlzzzz, я одразу знала, що створю інклюзивну відеоверсію, адже головний посил композиції в тому, щоб кожна людина змогла повірити в себе, віднайти в собі того, хто нічого не боїться, хто є вільним від тиску соціуму, хто може дозволити собі бути справжнім, хто вміє піклуватися про себе та інших. Я переконана, що саме в цьому і є наша сила", – поділилась співачка.

Перекладачка жестової мови та виконавиця пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна допомагала ROXOLANA створити ролик.

Цікаво, що Катерина Заботкіна також створила відео на пісню українського етнофолк-гурту Go_A для Євробачення-2021 SHUM.

ROXOLANA – Girlzzzz: дивіться лірик-відео

Нагадаємо, пісня Girlzzzz написана англійською мовою, але один з куплетів звучить українською. На його створення ROXOLANA надихнула народна пісня "Летіла зозуля".

"Ця пісня дуже сумна і мені захотілось вкотре поекспериментувати і створити невеликий куплет, який би нагадав про красу народних пісень, але водночас дарував не журбу, а давав усім дівчатам силу та наснагу", – розповідала артистка.