У березні минулого року голлівудський продюсер Гарві Вайнштейна загримів за ґрати на 23 роки. Суд присудив жертвам сексуальних домагань зірки компенсацію в розмірі 17 мільйонів доларів.

Джерело: Variety

Виплатити цю суму жінкам, які зазнали насильницьких дій сексуального характеру, зобов'язали продюсерську компанію Гарві Вайнштейна The Weinstein Company.

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Жертви Гарві Вайнштейна отримають 17 мільйонів доларів

Суддя у справах про банкрутство Мері Уолрот після слухання в штаті Делавер схвалила план ліквідації збанкрутілої продюсерської компанії The Weinstein Company. Він передбачає створення фонду в розмірі 17 мільйонів доларів (479 мільйонів гривень) для жертв сексуальних домагань Гарві Вайнштейна. Кошти розділять між понад 50 жінками.

Жертви голлівудського продюсера, які висунули найсерйозніші звинувачення, отримають орієнтовно 500 тисяч доларів, що становить 14 мільйонів гривень. Суддя Мері Уолрот наголосила, що заявники могли отримати мінімальні виплати, якщо створення фонду не схвалили б.

"Мої клієнти вимагають більше, ніж грошове відшкодування. Вони чекають на рішення від суддів, яке притягне до відповідальності всіх причетних. Це не тільки Гарві Вайнштейн", – висловилась адвокатка жертв продюсера Рубі Лю.

Що відомо про Гарві Вайнштейна

Нагадаємо, секс-скандал навколо 68-річного продюсера Гарві Вайнштейна спалахнув ще 2017 року. Його звинуватили в сексуальних домаганнях понад 100 жінок, серед яких голлівудські акторки Анджеліна Джолі, Ума Турман, Кара Делевінь, Єва Грін, Гвінет Пелтроу і Ольга Куриленко та інші.

Минулого року продюсера визнали винним у зґвалтуваннях та домаганнях і засудили на 23 роки. Вирок рівносильним довічному ув'язненню, адже Гарві Вайнштейн може ніколи не вийти на волю, зважаючи на численні проблеми зі здоров'ям.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 Канал