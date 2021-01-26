В марте прошлого года голливудский продюсер Харви Вайнштейна загремел за решетку на 23 года. Суд присудил жертвам сексуальных домогательств звезды компенсацию в размере 17 миллионов долларов.

Источник: Variety

Выплатить эту сумму женщинам, подвергшимся насильственным действиям сексуального характера, обязали продюсерскую компанию Харви Вайнштейна The Weinstein Company.

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Жертвы Харви Вайнштейна получат 17 миллионов долларов

Судья по делам о банкротстве Мэри Уолрот после слушания в штате Делавэр одобрил план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании The Weinstein Company. Он предусматривает создание фонда в размере 17 миллионов долларов (479 миллионов гривен) для жертв сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Средства разделят между более 50 женщинами.

Жертвы голливудского продюсера, выдвинувшие самые серьезные обвинения, получат ориентировочно 500 тысяч долларов, что составляет 14 миллионов гривен. Судья Мэри Уолрот отметила, что заявители могли получить минимальные выплаты, если создание фонда не одобрили бы.

"Мои клиенты требуют больше, чем денежное возмещение. Они ждут решения от судей, которое привлечет к ответственности всех причастных. Это не только Харви Вайнштейн", – высказалась адвокат жертв продюсера Руби Лю.

Что известно о Харви Вайнштейне

Напомним, секс-скандал вокруг 68-летнего продюсера Харви Вайнштейна вспыхнул еще в 2017 году. Его обвинили в сексуальных домогательствах более 100 женщин, среди которых голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Кара Делевинь, Ева Грин, Гвинет Пэлтроу и Ольга Куриленко и другие.

В прошлом году продюсера признали виновным в изнасилованиях и домогательствах и осудили на 23 года. Приговор равносилен пожизненному заключению, ведь Харви Вайнштейн может никогда не выйти на свободу, учитывая многочисленные проблемы со здоровьем.



Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / инфографика 24 Канал